Ukrainasse naasis 95 Venemaal vangis olnud sõdurit

„Jätkame oma inimeste koju toomist. Veel 95 kaitsjat on vabastatud Venemaa vangistusest. Need on Ukraina relvajõudude, rahvuskaardi ja piirivalve sõdalased,“ teatas Zelenskõi postituses sotsiaalmeediaplatvormil X. Zelenskõi tänas Araabia Ühendemiraate abi eest vangide vahetuse vahendamisel.