Keeleoskus ei sea piire üksnes õpetajatele. Narvas tuntakse puudust ka logopeedidest ja eripedagoogidest

Kolmapäeval kirjutas Delfi , et vaid viiendik õpetajatest sooritas juunikuised eesti keele eksamid positiivsele tulemusele. Eestikeelsele õppele ülemineku tõttu peavad õpetajad, kes tahavad sügisel jätkata õpetamist vene keeles, 1. augustist oskama eesti keelt B2-tasemel. Need, kes tahavad õpetada eesti keeles, peavad eesti keelt oskama C1-tasemel.

Narva hariduse abilinnapea Messurme Pissareva nentis, et õpetajate puudus on linnas suur. Ta ütles, et kuigi praegu pole veel teada, kui paljud Narva õpetajad juunis keeleeksami sooritasid, on linnas puudu ligi sadakond õpetajat, lisaks on puudus tugispetsialistidest ja logopeedidest.