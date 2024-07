Ruhnu juhtum. Kadunuks jäänud lätlane Sergo oli esmalt merehädas sõbrale appi läinud

„Me usume, et ta on elus, peame ta lihtsalt leidma!“ sõnab Sergo sõbranna Jaroslava. Ta rõhutab, et pere ja sõbrad otsivad teda nii päeval kui ka ööl. Ühtlasi rentisid nad üheskoos mainitud kopteri. Too lendas eile ja täna Eesti saarte kohal ning Läti piiriäärsel territooriumil. Midagi silma ei torganud.