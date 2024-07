EKSPERIMENT | „Olete haiged, sest te ei joo õiget vett.“ Kuidas me Mustamäe garaažide vahel imevett otsisime

„Ma ei määri sulle mitte midagi pähe! Sest seda vett on vaja hoopis sisse võtta,“ alustab üht oma sadadest videotest Kangeni veeaparaadi Eesti esindaja Tiina Ross. End „veenaiseks“ nimetav Ross müüb veefiltrit, mille abil saab tavalisest kraaniveest tema sõnul ainulaadse molekulaarstruktuuriga, tavalisest veest niisutavam, lisaaineteta ja mõistagi aluseline imevesi. See vesi ravivat muu hulgas nii Alzheimeri tõbe, psoriaasi, diabeeti kui ka vähki. Selliste utoopiliste lubaduste tõttu on ka aparaadi hind ahhetama panev – imevett väljutava masina eest tuleb välja käia 4200 eurot.

Kangen Wateri imeveefiltrit toodab Jaapani korporatsioon Enagic. Uskumatute ravilubaduste kõrval erineb Kangeni veefilter ka selle poolest, et seda ei saa osta jaekaubandusest. Selle asemel viljeletakse müügiskeemi, mida võib nimetada võrkturunduseks. See tähendab, et toote soetamiseks on esmalt vaja otsekontakti müügiagendiga, kelle eesmärk on omakorda kaasata järgmisi agente. Iga värvatud agendi pealt teenib värbaja ka ise raha. Tihti värvatakse seejuures sõpru, perekonnaliikmeid või lihtsalt liiga usaldavaid heauskseid inimesi.