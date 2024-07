Trumpi sõnul peab Taiwan hakkama USA kaitse eest maksma

Bloombergile antud intervjuus avaldas Trump oma arvamusi Taiwani Hiina kaitse, Ameerika impordi ja TikToki keelu kohta. Intervjuus mainis ta samuti, et ei toeta Lääne kavatsust karistada Putinit Ukraina-vastase agressiooni eest. „Ma ei armasta sanktsioone,“ ütles Trump Bloombergile.

Vabariiklaste kandidaat teatas, et tema meelest peaks Taiwan hakkama maksma Ameerikale kaitse eest Hiina vastu. „Taiwan on meist 9500 miili kaugusel (15 000 km), Hiina on Taiwanist ainult 68 miili kaugusel (109 km),“ ütles Trump.