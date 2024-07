Löök von der Leyenile. EL-i kohtu sõnul ei oleks Euroopa Komisjon tohtinud vaktsiinihangete fakte varjata

Kohus otsustas, et komisjon peab avaldama asjaga seotud ametnike majanduslike huvide deklaratsioonid, et näidata huvikonflikti puudumist. Samuti leidis kohus, et komisjon ei teinud õigesti lepinguid osaliselt salastades, mida põhjendati ärisaladusega. „Komisjon ei suutnud näidata, et nende lepinguklauslite laiem avaldamine õõnestaks reaalselt tehingus osalejate majandushuvisid,“ tõdes kohus.

Aprillis teatati, et von der Leyeni ja ravimifirma Pfizer juhi Albert Bourla vahelise kirjavahetuse uurimine antakse üle Euroopa prokuratuurile. Esialgu Belgia prokuratuurile laekunud kaebus sai alguse meedias ilmunud väidetest, et von der Leyen ja Baldan saatsid enne EL-i vaktsiinihanget üksteisele salaja SMS-e, mille sisu pole avaldatud. New York Times on kaevanud Euroopa Komisjoni kohtusse, kuna see keeldus sõnumite sisu avaldamast.