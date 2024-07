Keskerakondlased on Riibe lahkumise tõttu pahased. Riisalu: endised keskerakondlased möödugu minust kaarega

Koosolekul osalenud Aivar Riisalu ütles samuti, et Riibe lahkumine polnud eilse koosoleku keskne teema. Tema sõnul arutati peamiselt erakonna edasist tegevust sügisel. „Mis seal ikka arutada, kui inimene juba nii otsustas. Võib-olla kõige emotsionaalsem olingi mina, sellel lihtsal põhjusel, et mulle lihtsalt ei mahu pähe, kuidas on võimalik niimoodi kahe nädala jooksul selline ümberkasvamine, et paned kollase lipsu ette ja korraga kõik Reformierakonna toimingud on maailma kõige õigemad,“ kirjeldas Riisalu. Ta lisas, et kui keegi nii lahkub, siis on vaja inimestega silmast silma kokku saada ja olukorda selgitada, seetõttu koosolek korraldatigi.