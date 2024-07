Mugavad ja paindlikud võimalused äri kasvatamiseks

Tutvustame kolme ärikliendile mõeldud võimalust

1. Arvelduskrediit: mugav ja paindlik rahatagavara 24/7

Arvelduskrediit pakub ettevõtetele võimalust saada kohene juurdepääs rahalistele vahenditele, aitamaks toime tulla ootamatute kulutustega või teha planeeritud suuremahulisi oste. Krediidiliin on kättesaadav ööpäev läbi, pakkudes turvalist ja paindlikku lahendust raha ülekandmiseks otse ettevõtte pangakontole, vaid mõne minutiga.

Meie arvelduskrediit võimaldab krediidilimiiti kuni 35 000 eurot, mille intressimäär on vaid alates 2%-st kuus. See on tähtajatu, mis tähendab, et seda saab kasutada nii kaua, kui vaja, ilma lepingu lõppemise pärast muretsemata.

Arvelduskrediidi puhul lepingutasud ja halduskulud puuduvad, mis muudab selle finantslahenduse ettevõtetele eriti soodsaks. Intressi tasutakse ainult kasutatud summa pealt, pakkudes lisamugavust ja paindlikkust.

Arvelduskrediit on nagu hingamisruum ettevõtte finantsides. Selle peamised eelised on:

Korduvkasutatavus : taotle ühe korra ja seejärel on rahaline vahend alati ettevõtte käsutuses.

Paindlikkus : arvelduskrediiti saab kasutada ettevõtte igapäevaste kulude või ootamatute kulutuste katmiseks. Kasutamata jättes tasusid ei kaasne.

Kiirus ja lihtsus: krediidi saab oma pangakontole kanda vaid mõne minutiga, mis teeb sellest ideaalse lahenduse kiireloomuliste kulutuste korral.

Taotlemisprotsess on kiire ja lihtne, vastus taotlusele saabub kõigest ühe tunni jooksul, tagades, et rahalised vahendid on alati olemas, kui neid vaja on.

2. Ärilaen: äri kiire kasv alustavale ettevõttele

Kui on soov äritegevusele kiiresti hoogu juurde anda, siis Laen.ee ärilaen on selleks suurepärane võimalus. Taotlemisprotsess on kiire ja lihtne, pakkudes vastust juba tunni aja jooksul, ilma keeruka paberimajanduseta.

Ärilaen võimaldab saada kuni 35 000 eurot, mida saab kasutada just nii, nagu äri jaoks vajalik on – olgu selleks uute seadmete soetamine või investeeringud äritegevuse laiendamiseks.