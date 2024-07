ERISAADE | Ratas: Trump kardinaalset muutust ei too. Mikser: J.D. Vance’i valimine teeb murelikuks

Donald Trumpile sooritati atendaadikatse, samal ajal on Joe Biden hääbumas. Läänt, Euroopat ja Eestit ootavad järjest ärevamad ajad. Ainsa uue Eesti eurosaadikuna tööd alustanud Jüri Ratas oli terve Trumi esimese ametiaja Eesti peaminister. „Tema sõnumi sisu Euroopale oli kogu aeg üks: te peate oma kaitsekulutusi tõstma. Ta loomulikult väjendas ennast diplomaatia mõttes väga reljeefselt, aga Eestile see sobis. Kes on NATO-sse läinud, see peab 2 protsenti kulutama,“ ütles Isamaa poliitik.

Selge on see, et diplomaatilised sõnumid muutuvad väga selgeks, reljeefseks. Jüri Ratas

„Kas juhtub midagi kardinaalset? Ma prognoosin, et ei juhtu,“ arvas Ratas. Ta ei usu, et USA lahkuks NATO-st. „Oma kogemuse pealt ma seda öelda ei saa. Selge on see, et diplomaatilised sõnumid muutuvad väga selgeks, reljeefseks. Tavaliselt riigijuhtide vahel sellist kõnemaneeri või suhtlust ei kasutata, aga ma ei usu, et NATO muutuks nõrgemaks. Meie roll on teha selgeks, et Ukraina toetamine ääretult tähtis,“ sõnas saadik.

Sven Mikser märkis, et kaheksa aasta jooksul alates Trumpi esimesest kandideerimisest on toimunud Ameerika Ühendriikide poliitikas päris põhjalikud muutused. „Ka Vabariiklikus parteis endas. Trumpi-kriitiline julgeolekonservatiivide tiib on oluliselt nõrgenenud. Paljud neist on poliitikast välja tõrjutud. Mitmed neist on oma positsioone muutnud, et trumpistlikus parteis ellu jääda,“ seletas ta.

Euroopa ees on keeruline dilemma, kas võtame selle koorma enda kanda. Sven Mikser