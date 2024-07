USA valitsusallikad: Iraan otsib aktiivselt Donald Trumpi tapmise võimalusi

USA meediaväljaanete teatel on luure kätte jõudnud andmed, et Iraan kavandab kättemaksuks oma kindrali tapmise eest atentaate Donald Trumpile. Rünnakut võidakse proovida veel enne presidendivalimisi.

CNN-i teatel sai poliitikute ihukaitsega tegelev Salateenistus (USSS) juba enne laupäevast Thomas Matthew Crooksi korraldatud atentaati luureraporti, et Iraan tegeleb samuti vandenõuga Trumpi tapmiseks. Allikate kinnitusel pole märke, et kaks juhtumit oleksid omavahel seotud. Iraani plaanide motiiviks on kättemaks 2020. aastal Iraagis toimunud kindral Qassem Soleimani tapmise eest. Kindrali tapnud droonilöögiks andis käsu president Trump ning Iraan on korduvalt kinnitanud, et kättemaks tuleb. Hoiatuse tõttu kõrgendati ekspresidendi turvameetmeid, millest laupäevase juhtumi ärahoidmiseks siiski ei piisanud.