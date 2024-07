Erakondade reitingud: EKRE toetus kukkus viie aasta madalaimale tasemele

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on alates mai lõpust tõusnud 3,9 protsendipunkti võrra ning on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest, samas on viimaste tulemuste põhjal tõus peatumas. Teisel kohal oleva Reformierakonna langus on hetkel peatunud ning vahe Isamaaga on 14,5 protsendipunkti. Reformierakonnaga praktiliselt võrdsel tasemel olevate sotside toetus on viimase viie nädalaga tõusnud 2,3 protsendipunkti võrra.