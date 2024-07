USA senaator Bob Menendez tunnistati süüdi altkäemaksuskeemis

Kaheksa nädalat kestnud kohtuprotsessi vältel eitas poliitik oma süüd. Tema advokaadid väitsid, et vastu võetud kingitused ei kvalifitseeru altkäemaksuks, kuna prokurörid ei suutnud tõestada, et kingituste saamise tulemusena viis Menendez läbi konkreetseid tegevusi.

Altkäemaksujuhtumis on esitatud süüdistus ka Menendezi abikaasale Nadine Arslanian Menendezile, kuid tema kohtuprotsess on edasi lükkunud rinnavähiravi läbimiseks. Naine on samuti eitanud oma süüd.