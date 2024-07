Koolera kuulub eriti ohtlike nakkushaiguste hulka: sümptomiteks on kõhulahtisus ja oksendamine

Terviseameti kodulehe järgi kuulub koolera eriti ohtlike nakkushaiguste hulka. Koolera peamised levialad asuvad Aafrikas, Kesk- ja Lõuna-Ameerikas ja Lõuna-Aasias. Haiguse epideemiline levik on otseselt seotud koolera tekitajatega saastunud joogivee ja toiduainete tarbimise ning halbade hügieenitingimustes viibimisega, samuti on koolera puhangud väga sageli seotud sõja või loodusõnnetustega.

Koolera levib kõige sagedamini saastunud joogivee ja toidu tarbimisel. Sageli esinevad rühmaviisilised haigusjuhud, mis on seotud halvasti küpsetatud mereandide tarbimisega. Nakatumine võib toimuda ka saastunud käte või esemete kaudu ning kärbeste vahendusel.

Ameti kogulehel on kirjeldatud, et koolera algab kõhulahtisusega, samuti hakkab haige oksendama, kusjuures sageli eelnevat iiveldust ei esine. Oksendamine taandub sageli 18 tunni pärast, kuid kõhulahtisus võib kesta pikemat aega. Kõhulahtisuse ja oksendamise tulemusena kaotab patsient palju vedelikku ning tekib dehüdratsioon. Tugeva vedelikukao tulemusena võib kehatemperatuur ja vererõhk langeda, tekivad krambid. Vedeliku puudusel kudede ja uriini maht väheneb, nahk kootub ning limakestad muutuvad kuivadeks.

Levik algas Indias

2010. aastal kirjutas Forte, et 19. sajandil hakkas koolera levima Indiast Gangese voolualalt. Peagi vaevles suur osa Indiast haiguse küüsis ning ei läinud kaua, kui see jõudis kaubavahetuse tulemusena ka Venemaale. Et juba varsti oli üks haigusekolle Peterburis, pidi haigus tahes-tahtmata jõudma ka meie aladele. 1830ndate alguses, mil maailmas möllas juba teine kooleraepideemia, suri Eestis koolerasse üle 700 inimese, 1840ndatel veel üle 2200, 1850. aastatel pisut alla 700 inimese. Haigus naasis sajandi lõpul, mil jäi haigeks ligi viissada inimest, kellest kolmandik suri.