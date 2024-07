Saksamaa keelustas paremäärmusliku ajakirja, süüdistatuna viha levitamises

Faeser keelustas ajakirja Compact, ajakirja väljaandva ettevõtte Compact-Magazin GmbH ja filmitootmisettevõtte Conspect Filmi. Ministri sõnul on väljaanne paremäärmusliku vaate keskne hääletoru, vahendab Associated Press.

Ajakiri „agiteerib kirjeldamatul viisil juutide, rändeajalooga inimeste ja meie parlamentaarse demokraatia vastu,“ ütles Faeser. „Meie signaal on selge: me ei luba etnilise kuuluvuse põhjal määratleda, kes kuulub Saksamaale ja kes mitte.“

Saksamaa siseluureagentuuri 2023. aasta aruandes kirjutati, et Compact levitab regulaarselt antisemiitlikku ja vähemusvastast sisu. Aruande kohaselt on ajakirja peamiseks tunnuseks agitatsioon parlamentaarse demokraatia ja Saksamaa parlamendi vastu.

Compacti juhib paremäärmuslik tegelane Jürgen Elsässer. Ettevõte avaldab alates 2010. aastast kord kuus ilmuvat ajakirja, mille tiraaž on umbes 40 000. Neil on ka veebivideokanal Compact TV ja veebipood, kus müüakse raamatuid, CD-sid ja muid kaupu.

Paremäärmusliku partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) kaasliidrid Alice Weidel ja Tino Chrupalla ütlesid, et Compacti keelamine on „tõsine löök ajakirjandusvabadusele“. Nad väitsid, et Faeser „kuritarvitab oma autoriteeti, et kriitilist aruandlust maha suruda“.