Ajuteadlane Jaan Aru ja kirjanik Tõnu Õnnepalu kirjutasid libreto Leigo Järvemuusika suurlavastusele „Aju“

Ta rääkis, et lavastusmeeskonda kannustab, kuidas me oma ajuga hakkama saame, mis on aju tähendus meie kehas ning kuidas üldse aru saada, mis on illusioon või mis reaalsus. „Veel huvitab mind õppimise teema: Miks on vaja üldse midagi õppida, et paremini suhelda, miks on vaja õppida nii filigraanseid asju nagu on tempereeritud klaver või kasvõi ballett,“ ütles Kask.

Liberto kaasautor Tõnu Õnnepalu sõnul on püüdis ta inimaju lugu jutustada läbi oma isikliku kogemuse. „Ühel hetkel oma elus ma ei osanud enam seda kõike päris nii nagu olin varem osanud. See oli ühe trauma tagajärg, mis avaldus tükk aega hiljem. Kui sa korraga ei oska enam päris hästi kõndida, siis alles saad aru, kui keeruline ja imeline asi on kõndimine. Või üldse kõik see, mida me teeme ilma sellele üldse mõtlemata. Kui me ükskord täpselt teaksime, kuidas aju töötab, siis ehk teaksime, mis on inimene, aga kas me üldse saame selle teadmiseni jõuda või kavaldab aju meid alati üle, seda ma ei tea. Aga põnev on selle üle mõelda. Ja muidugi on nüüd varsti põnev näha, kuidas seda kõike saab jutustada muusika ja tantsu ja tulevärgi kaudu ja veel keset loodust,“ räägib Õnnepalu.