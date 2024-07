Mitmesaja vangi lisandumise tõttu võivad Tallinna kinnipeetavad oodata psühhiaatrilist abi pool aastat

Alates 1. juulist kuulub vanglates meditsiiniteenuste pakkumine sotsiaalministeeriumi ja tervisekassa vastutusalasse. Seni tegeles sellega justiitsministeerium. See on osa suuremast muudatusest, millega koos viidi u 250 vangi Tartu vanglast üle Tallinna vanglasse, sest Eestis on kinnipeetavate arv aasta-aastalt vähenenud.