FOTOD | Festival Aigu Om toob Võrumaale metsapraktikud ja muusikud tõusva päikese maalt

Nädal aega kestva festivali Aigu Om tegevused toimuvad Rõuge vallas Viitinas, Rõuges ja Pähnis, Võru vallas Hundiallikal ja Hõbessaarel ning Antsla vallas Roosikul. Tänavune programm keskendub just Jaapani ja Võrumaa kultuuriruumile. Kahe kultuuriruumi kokku toomise idee sündis festivali eestvedajal Mari Kalkunil, kes on muusikuna käinud korduvalt Jaapanis ning Aigu Om jaapani suhete juhil Janne Funk’il. Ajapikku on kahel vägeval naisel seal väljakujunenud koostööpartnerid, kes osalevad Aigu Om festivali töös ka Eestis.

„Alati on Jaapanis käies veidi selline tunne, et olen sattunud teisele planeedile. Samas on mind algusest peale kummitanud tunne, et midagi meie põhiolemuses on sarnane – olgu see siis usk looduse hingestatusse vastu või omapärased kombinatsioonid tehnoloogiast ning traditsioonidest. Et on ühendatud ürgsus ja kaasaegsus,“ sõnab Mari Kalkun.

Sündmuse üheks kulminatsiooniks on Jaapani-Eesti koostöös sündinud heliteose esmaettekanne. Mari Kalkuni ja jaapanlaste elektrikitarristi Arata Inoue ning tšellist Kotaro Saito ühisloomes sündinud koostöö on oodanud publikuni jõudmist koroonapandeemia algusest. 19. ja 20. juuli õhtul Viitinas Aigu Om küünis jõuavad need kahe kultuuri helimaastikud ühtelõimitult kahe eksklusiivse kontsert-vaatemänguna „Mõts/Mori“ lõpuks Eesti kuulajateni. Lastel on aga võimalus osa saada muusikute õpitoast. Erakordsust lisab esmakordselt Eestisse jõudev Prantsuse rändav filmitegija Vincent Moon. Maailmatasemel dokumentalisti sulest sünnib 19. juulil Aigu Om küünis publiku silme all elavas esituses uus kordumatu film, mille loomeprotsessile saab publik tunnistajaks olla.