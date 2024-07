Stoltenbergi sõnul ei oleks Poola sekkumine Ukraina õhutõrjesse hea mõte

Esmaspäeval American Enterprise’i mõttekojas toimunud üritusel teatas Poola välisminister Radoslaw Sikorski, et Poola kaalub võimalust hakata alla tulistama Vene rakette, mille sihiks on Ukraina linnad või Poola territoorium. „Oleme rinderiik ja Vene raketid satuvad meie õhuruumi - oletame, et kogemata,“ ütles Sikorski.

Sikorski seletas, et raketid lastud Peterburist lendavad mööda Poola piiri läbi Valgevene õhuruumi. Vahetult enne Ukrainasse langemist sisenevad nad 40 sekundiks Poola õhuruumi.

„Allatulistatud rakettide rusud on ohtlikud meie elanikele ja kinnisvarale,“ sõnas minister. „Ukrainlased ütlevad, et neile sobiks, kui rakette lastaks alla nende õhuruumis. Minu arvates on see enesekaitse, aga me alles mõtleme selle idee peale.“

Eelmisel nädalal külastas Varssavit Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et kirjutada alla julgeolekukoostöö lepingule kahe riigi vahel. Ukraina rakettide lahenduse ettepanekut arutati üritusel samuti. Kolmapäeval ütles Poola kaitseminister Władysław Kosiniak-Kamysz Poola rahvuslikule raadiojaamale, et selline otsus võetakse ainult vastu teiste NATO liitlaste heakskiidul.

Intervjuus Ukraina rahvustelevisioonile ütles Jens Stoltenberg, et NATO ei sekku konflikti.

Küsimusele, kas NATO kiidaks Poola otsuse heaks, vastas Stoltenberg: „NATO toetab Ukrainat ja me oleme nüüd oma toetust suurendanud (...) Kuid NATO poliitika on muutumatu – me ei osale selles konfliktis.“

Samal ajal väljendas peasekretär oma toetust Venemaal asuvate sõjalisi sihtmärkide ründamisele Lääne annetatud relvadega.