Politsei on vaadanud üle turvakaamerate salvestised, kus on näha, kuidas Tallinnas Mere puiestee trammipeatuses üks mees teisele noaga virutas. Ohvri õde kirjutas hiljem sotsiaalmeedias, et kõik sai alguse sellest, kui vend ise konfliktile vahele läks. Nii polnud, jääb kõlama politsei jutust.