ÜLEVAADE | „Mind ei huvita, mis Ukrainaga juhtub.“ Trumpi asepresidendiks valitud Vance’il on vastuolulisi seisukohti

USA meedias avaldatud analüüsides tuuakse esile, et osaliselt valis Trump Vance’i oma asepresidendiks, sest neil on sarnased poliitilised vaated, hea omavaheline läbisaamine ja senaatoril suurepärane rahakogumise võrgustik. Kuna Vance on alles 39-aastane, peetakse teda Trumpi ideoloogilise pärandi mantlipärijaks ning spekuleeritakse, et temast võiks ühel päeval saada vabariiklaste presidendikandidaat.