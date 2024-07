Prantsusmaal pussitati terrorivastase üksuse sõdurit

Operatsioon Sentinelle on terrorivastane sõjaväeoperatsioon, mis algatati peale Charlie Hebdo terrorirünnakut 2015. aasta jaanuaris. Prantsusmaa on suurendanud turvameetmeid ka olümpiamängudeks valmistudes.

Kahtlustatav on juba varem olnud psühhiaatrilise ravi all, kuna ta ründas 2018. aastal noaga surmavalt 22-aastast meest. Seejärel otsustati, et ta ei ole kriminaalkorras vastutusvõimeline ja seetõttu tema üle kohut ei peetud. Mees on 44-aastane.