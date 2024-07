Margus Tsahkna: Euroopa Liit on marus, Ungari hääleõigus võidakse peatada

Tsahkna sõnul ei saa Euroopa Liit lubada, et Orbán käib justkui Euroopa Liidu nimel ajamas poliitikat, milles konsensus puudub. „Ehk siis absoluutselt ilma igasuguse volituse ja mandaadita käib ja esindab nii-öelda jutumärkides Euroopa Liitu Putini juures, Hiinas, kus iganes ja käib välja meie nimel rahuplaane, mis on nii-öelda Moskva rahuplaanid,“ selgitas ta.

Tsahkna vihjas, et asi võib minna Ungari hääleõiguse peatamiseni. „Ma ei välista, et Ungari suhtes käivituvad palju tõsisemad protsessid, mis puudutavad eesistumist, aga mis võivad puudutada tegelikult ka nende hääleõiguse peatamist. Ehk siis tegelikult ollakse marus, niimoodi ei tehta,“ lausus ta.

Orbáni omavoliline tegevus teeb EL-i liikmesriike ja Euroopa Komisjoni murelikuks. Nii ülemkogu eesistuja Charles Michel kui ka EL-i välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrell mõistsid sellise isetegevuse hukka ja rõhutasid, et Orbánil pole mandaati EL-i nimel tegutseda. Sama on korranud teisedki valitsusjuhid, nende seas Eesti peaminister Kaja Kallas. Ka EL-i alusdokumentides on selgelt kirjas, et eesistuja pädevuses ei ole välispoliitikaga tegeleda.