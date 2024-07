Kauaaegne keskerakondlane Jaanus Riibe kolis üle Reformierakonda

„Olles suvel pidanud oma valijatega pikalt nõu, jõudsin järeldusele, et Reformierakonnaga ühinedes saan kõige paremini jätkata nii endale kui enda valijate jaoks oluliste teemade eest seismist Tallinna linnavolikogus,“ sõnas Riibe ERRile .

Tema oli nende seas, kes pikemat aega seisis Kõlvarti selja taga. „Mulle tundub, et Mihhail Kõlvarti jaoks ei ole tegelikult oluline just erakonna esimehe positsioon, vaid pigem esindab ta praegu elutervet kriitilist hoiakut, tõelist demokraatiat, ja ühist eesmärki, kuidas paremini esindada valijate huve,“ märkis ta 2023. aasta kevadel arvamusloos , mis kandis pealkirja „Iga kord, kui Keskerakond astub tagasi, läheb Reformierakond rünnakule. Praegu aitab vaid Kõlvart“.

Tänavuse aasta aprilli lõpus aga ütles ta arvamusloos, et ootas uuelt võimuliidult värsket sisulist programmi, kuid seni seda esitatud ei ole. „On räägitud mõnest mõttest, mis oli varem olemas Keskerakonna programmis ja ülejäänu on tegelikult enamuses pealinna elanikele juba ammu teada. Uusi ideid või algatusi ei ole. Selle asemel on nelikliit end näidanud lubadusega vallandada Keskerakonna liikmed linnasüsteemist, teinud sellest müstilise nõiajahi, eelistades poliitilist etendust tegelikule reformile.“