ÜLEVAADE | Kaja Kallas on hoolimata skandaalidest ja ulatuslikest kriisidest jäänud silma tugeva välispoliitilise käilakujuna

See tähendab, et Eesti ühe välispoliitiliselt enim silma paistnud peaministri kolme ja poole aastane ametiaeg on läbi saanud. Sellesse aega on mahtunud nii koroonaaeg, energiakriis ja Venemaa täiemahuline sõda Ukraina vastu kui ka riigisisesed skandaalid ja tülid.