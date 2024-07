FOTOD | Trumpi tulistamine läbi fotograaf Evan Vucci kaamera. Mis tagab meeldejääva kaadri?

Fotograafid esireas

Pressifotograafid on tihti ka traagilistel sündmustel sõna otseses mõttes esireas. Nii ka seekord, kui Pennsylvanias kampaaniaüritusel tulistati ootamatult USA vabariiklaste presidendikandidaati Donald Trumpi. Trump sai kergelt viga ja tema taga seisnud inimene surma.

„Seisin kolme-nelja jala (umbes meetri – toim) kaugusel lavast,“ räägib oma üleelamistest The Timesi fotograaf Doug Mills „The Daily“ taskuhäälingusaates. Kõik käis väga kiiresti. „Olin seal ees, keskendunud Trumpile, kelle taga lehvis Ameerika lipp, kui Trump tõstis oma käe, kõlas kolm-neli lasku. Ma lihtsalt pildistasin edasi ja siis läks asi minu jaoks uduseks – hoidsin lihtsalt näppu päästikul –, Trump hoidis kõrvast ja kadus kõnepuldi taha, turvamehed katsid teda. Järgnes vali karjumine.“ Kust lasud tulid, seda fotograaf sündmuste keerises ei märganud, küll aga oli ta kindel, et lasud kõlasid temast vasakul.

See, et ta oleks võinud ka ise tabamuse saada, jõudis talle kohale hiljem. „Mõtlesin pärast, kui rumalasti ma käitusin, minnes instinktiivselt hoopis lavale lähemale, et vaadata, mis olukord on. Siis tõusis Trump püsti ja turvamehed hoidsid käsi ta pea ümber, proovides teda kaitsta, ent ta sirutas oma rusika üles.“

Püsti tõusev Trump andis aga alust peaaegu kohe ikooniliseks saanud kaadrile, milles ta rusikas püsti tõrjub turvameeste kaitsvaid käsi. Seda, et see kaader – ja sama kohta pildistas ju eri nurkade alt mitu fotograafi – ikooniliseks saab, Mills kõige toimumise hetkel mõelda ei jõudnud. „Mõtlesin seda liigutust nähes ainult, et oh, ta nii vihane! Jumal, küll ta on vihane!“

„Olen üsna vapustatud – tulistamine, atentaadikatse ei ole midagi sellist, mida sa arvad, et oma karjääri jooksul pildistad,“ rääkis Mills.

Detailid sekundi murdosa jooksul

Associated Pressi Washingtoni fotograafile Evan Vuccile on poliitikute pildistamine üsna igapäevane töö. Ta on pühendunud ajakirjanik, kes teeb harukordselt häid fotosid.