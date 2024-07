Hispaania andis Ukrainale üle uue partii Leopard 2 tanke

Tegu on Leopard 2 viienda ja suhteliselt moodsa versiooniga, kõik tankid on läbinud põhjaliku hooldustöö ja kontrolli. Pidulik üleandmine toimus Sevilla lähistel Alcalá de Guadaíra linnas, kust relvad viidi sadamasse ja sealt edasi Poola. Praeguseks on Hispaania toimetanud Ukrainasse 20 sellist tanki ja lubab järgmise partii teele saata aasta teises pooles. Samasuguste tankidega on Ukrainat varustanud ka Kanada, Saksamaa, Poola ja Norra.