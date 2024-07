FOTOD | President Karis näitas Michalile rohelist tuld valitsuse moodustamiseks

Eile kohtus Karis esmalt Kaja Kallasega. Too andis üle tagasiastumisavalduse. Karis tänas Kallast, kes on Eesti valitsust juhtinud kolm ja pool aastat. „See on olnud kriisiderohke aeg, mille verstapostid on koroona, majanduslangus ning sõda Euroopas, kui Venemaa purustas agressiooniga Ukrainas meie senise julgeolekupildi,“ ütles president.