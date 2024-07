Politsei pidas kinni mehe, keda kahtlustatakse Mere puiesteel toimunud pussitamises

Reede südaööl vastu laupäeva teatati häirekeskusele, et Tallinnas Mere puiestee trammipeatuses on vigastatud inimene. Kiirabi toimetas 34-aastase torkehaavaga mehe haiglasse, kus ta paraku tund aega hiljem suri.

Põhja prefektuuri mõrvagrupi juht Vadim Kuperštein rääkis, et seni kogutud info ja ülekuulamiste põhjal on teada, et kahtlustatav ja kannatanu ei olnud teineteisega tuttavad. „Kahtlustataval ja kannatanul tekkis trammipeatuses suusõnaline konflikt. Paraku eskaleerus konflikt väga kiiresti ja 34-aastane mees otsustas kannatanut, 34-aastast meest noaga lüüa. Seejärel lahkus kahtlustatav sündmuskohalt. Millest täpselt konflikt alguse sai, on veel selgitamisel,“ sõnas ta.