EL-i eesistuja Ungari korraldab augustis EL-i välisministrite kohtumise. Ministrid sinna kohale ei lähe

Väljaspool Euroopa Liidu nõukogu töögraafikut toimuv kohtumine tuleb plaani järgi 28.-29. augustil Budapestis ning selle toimumine on kutsututele juba ammu teada. Ungari peaministri Viktor Orbáni kooskõlastamata külaskäigud Vene liidri Vladimir Putini ning Hiina valitseja Xi Jinpingi juurde on teisi EL-i riike aga juba piisavalt ärritanud, et nad ei taha Orbánit ning Ungari välisministrit Péter Szijjártót oma kohalolekuga austada, vahendab Politico.