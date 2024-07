Täna, 15. juulil kogunes riigikogu erakorralisele täiskogu istungile, et otsustada, kas automaks võetakse muutmata kujul vastu või mitte. 93 vastuhäälega ja mitte ühegi poolthäälega otsustati, et automaksu seadust muutmata kujul ei toetata ja see läheb muutmisele.