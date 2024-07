VIDEO | Bideni telepöördumine USA rahvale: poliitika peab rahunema, ameeriklased ei ole vaenlased

„Me ei tohi lasta sellisel vägivallal normaliseeruda,“ pani president rahvale südamele. „Pidage meeles, ehkki meil võivad olla erimeelsused, ei ole me vaenlased. Me oleme naabrid. Me oleme sõbrad, kolleegid, kaaskodanikud ja eelkõige oleme ameeriklased. Me peame kokku hoidma.“

Biden lisas, et eriarvamused on demokraatias vältimatud ja need on osa inimloomusest. „Mina usun, et poliitika peaks olema lava rahumeelse debati jaoks, kus otsitakse õiglust ja tehakse otsuseid vastavalt iseseisvusdeklaratsiooni põhimõtetele,“ütles ta. „Meie Ameerika ei seisa äärmusluse ja raevu eest, vaid väärikuse ja õilsuse eest. […] Ameerikas tuleb kõiki kohelda väärikalt ja austusega ning vihkamine ei tohi siin leida pelgupaika.“