ÜRO assamblee nõuab, et Venemaa lõpetaks Zaporižžja tuumajaama okupeerimise

Peassamblee toetas avaldust, et Venemaa peaks Ukraina tuumajaamast Zaporižžjast oma sõjaväe ja loata töötajad kiiresti eemaldama ja selle tagastama Ukrainale.

Zaporižžja jaam võeti üle Venemaa poolt natuke aega peale nende invasiooni Ukrainas 2022. aastal. Jaam on Euroopa suurim. Praegusel hetkel ei ole jaam töökorrras, kuid vajab väliseid ressursse, et hoida tuumamaterjali õigel temperatuuril ja vältida reaktorite sulamist.

Assamblee tegi otsuse 99 häälega otsuse poolt ja 60-ga vastu. Hääletamise alustas Ukraina saadik ÜROs Serhi Kõslõtsja, kes julgustas riike hääletama otsuse poolt. „Me võlgeneme tulevastele generatsioonidele, et tuumakatastroofi õudused ei korduks,“ ütles saadik.

Sõja ajal on nii Venemaa kui Ukraina üksteist süüdistanud jaama pommitamises. ÜRO käsib Venemaal lõpetada kogu tegevuse tuumajaamades Ukrainas. Venemaa asetäitja ÜROs Dmitri Poljanski ütles peaassambleel enne hääletust, et resolutsiooni eesmärk on „püüda propageerida Lääne valet narratiivi Ukraina tuumarajatiste ohuallikate kohta.“