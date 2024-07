VIDEO | Iisraeli sõjaväe teatel sai Gazas surma Hamasi Khan Younise brigaadi komandör

Mohammed Deif on terve Hamasi relvastatud tiiva juht ning siinse rünnaku peamine sihtmärk. Mais teatas Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokurör, et taotleb Deifi ja teiste Hamasi kõrgete tegelaste vahistamismäärusi. Kohtu sõnul on alus arvata, et nemad vastutasid 7. oktoobri rünnakute eest, milles hukkus umbes 1200 iisraellast.