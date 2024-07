FOTOD JA VIDEO | Riigikogu aseesimeesteks valiti Toomas Kivimägi ja Arvo Aller

Riigikogus toimus hääletamine presidendi poolt tagasilükatud mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu muutmata kujul vastuvõtmise üle. Vastu oli 93 saadikut, erapooletuid ja poolthääli ei olnud. Seadus jäi muutmata kujul vastu võtmata.

Riigikogu istung algas automaksu seaduse arutlusega. Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann kutsus üles automaksu seaduse eelnõud muutmata kujul mitte toetama. Akkermanni sõnul läheb tänu presidendi märkustele mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu paremaks ka sisuliselt, mitte ei lahendata ainult põhiseadusliku riive probleemi.

Riigikogu liige Mart Helme küsis Akkermannilt, kui kihnlaselt, et kui mootorsõidukimaks hakkab kehtima, siis kas see kehtib kõigile mootoritele ning kas Kihnu vahel hakkab siis olema nii, et „puhu tuul ja tõuka paati“, või hoopis laulu järgi „ma sõuan merel ja sõuan, üht saart mina otsin sääl“. Akkermann vastas, et mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu paate ei puuduta.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart ütles, et nende hinnangul ei tohi mootorsõidukimaksu seaduse eelnõuga edasi minna. Ka EKRE esimees Martin Helme ütles, et nad on automaksu vastu ning kui saavad, siis tühistavad selle seaduse. Helme lisas, et automaksu nimetamine laiapindseks riigikaitsemaksuks ei ole õige.