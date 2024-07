FOTOD JA VIDEO | Kaja Kallas andis presidendile üle tagasiastumisavalduse

„Eks ma usun, et kõigil on kurb siit majast lahkuda. On küll väga raske töö, aga samas ka väga huvitav, nii et kindlasti jään puudust tundma, aga nüüd on uued väljakutsed,“ rääkis peaminister pärast oma viimast pressikonverentsi Delfile.

Kallase sõnul oli tema peaministriaeg täis kriise, mida varem pole nii ulatuslikult olnud. „Selliseid toredaid aegu ausalt öeldes ei olnudki, kogu aeg oli ikka keeruline ja raske, aga kõige rohkem ma ikkagi elasin üle seda Covidi aega, et kus see tasakaal on, et hoida ühiskonda piisavalt lahti, aga nii, et haiglad ei oleks ülekoormatud,“ rääkis Kallas. „See igahommikune telefoni haaramine, et kas numbrid lähevad üles või alla ja kas me peame tegema raskeid otsuseid, mis muidugi inimestele ei meeldi, aga midagi muud ka üle ei jää. See tundub nii kauge aeg, kuigi tegelikult ei ole nii kauge.“