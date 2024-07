DELFI USA-s | „Peaksin hakkama Trumpi T-särkidega äri tegema.“ Märter sammub kindlalt Valgesse majja

Ameeriklased teavad, kuidas hoida kirikuskäijaid kirikus käimas. USA presidendivalimiste ühe kaalukeeleosariigi Nevada suuruselt teises linnas Hendersonis on selle kohta suurepärane näide. Central Church on Eesti inimese vaatest pigem üks suur kontserdimaja. Istekohtade arvu mõttes jääb see kuskile Alexela Kontserdimaja ja Tallinna linnahalli vahele, mahutades silma järgi ligikaudu 3000 inimest. Pühapäeva hommikusel jumalateenistusel olid toolidest umbes kaks kolmandikku inimesi täis.