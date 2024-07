FOTOD | Ruhnu lähistel kaduma läinud mehe otsingud lõpetati

Laupäeval teatati PPA mere- ja lennupääste koordinatsioonikeskusele (JRCC), et Liivi lahel on kadunuks jäänud kaks Läti kodanikku, kes olid jettidega suundumas Lätist Roja vallast Ruhnu saarele.

JRCC koordinaator Janek Sepp räägib, et pärast info laekumist asusid kadunud mehi kohe otsima ka kopter ja Ruhnu vabatahtlik merepäästeüksus. „Kell 16.17 leiti Ruhnu sadamast 13 kilomeetri kaugusel mõlemad jetid ja üks kiiver, ent inimesi mitte. Meeste otsingud jätkusid hiliste öötundideni ja uuesti alustati otsingutega varahommikul kohe, kui õues valgemaks läks. Alates eilsest on otsingusse olnud kaasatud PPA kopter, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu droon, Ruhnu vabatahtlik merepäästeüksus ning Eesti ja Läti mereväe laevad,“ kirjeldab Sepp.

Pühapäeval kella kahe paiku päeval teatas Ruhnu kohalik elanik häirekeskusele, et üks merehätta jäänud meestest oli täna hommikul kella kuue paiku iseseisvalt Ruhnu saare kaldale pääsenud. Mehe tervis on korras, ent ta on hetkel veel meedikute jälgimisel. Otsingud teise mehe leidmiseks jätkusid. „Pääsenud mehelt kogutud info põhjal koostati uus otsinguala ja kogu sündmusele kaasatud päästeressurss suunati Ruhnu saare lääneküljele. Loodame väga, et meil õnnestub teine mees elusalt ja tervelt leida,“ ütleb Sepp pühapäeval.