Äsja võimule tulnud Briti peaminister Keir Starmer lubas uut ajastut ja tihedamaid suhteid Euroopaga

Starmer ütles, et Euroopa tervikuna seisab silmitsi julgeolekukriiside ja sellega seotud migratsiooniprobleemidega ning et Suurbritannia peaks mängima kontinendi jõupingutustes keskset rolli.

Starmer kinnitas ka USA ja Ühendkuningriigi „erilist suhet“, viidates kahe riigi kultuurilistele ja ajaloolistele sidemetele. „Mul on väga hea meel, et saan tulla valitsusse nii varakult, et pühenduda uuesti NATO-le, pühenduda uuesti erisuhetele ja arutada neid asju teiega,“ ütles Starmer.

„NATO asutas põlvkond, kes võitis fašismi,“ ütles ta. „Nad ei mõistnud mitte ainult meie tugevuse väärtust, vaid ka meie väärtuste tugevust. Need väärtused on taas rünnaku all. Putin peab kuulma selget sõnumit – et toetame Ukrainat kõigega, millega vaja, nii kaua kui peab, meie ühiste väärtuste alalhoidmiseks ja meie ühise turvalisuse jaoks.“