Valgevene sõnul tuuakse Ukraina piirile toodud väed sealt ära

Lukaśenka teatas Valgevene riiklikule uudisteagentuurile BelTA, et Ukraina väed on tundlikest kohtadest ära viidud. „See tähendab, et need (Ukraina) väed, kes toodi abivägedeks, on nüüd kadunud,“ ütles Lukašenka. „Ukrainlastega praegu raskusi ei ole ja ma loodan, et ka ei tule.“