Kremli sõnul näitab Trumpi tapmiskatse, et vägivald on jõudnud tagasi USA-sse

Peskovi sõnul on toimunus süüdi ka poliitiline süsteem laiemalt. „USA poliitiline süsteem on ajaloos korduvalt pakkunud näiteid poliitilise vastasseisu ajal puhkenud vägivallast,“ ütles Peskov. „Praeguse administratsiooni tööstiil on selline, et nad eelistavad kõiki probleeme lahendada jõupositsioonilt, sealhulgas maailmapoliitikas. Keegi ei otsi kunagi kompromissi. Põhimõtteliselt on vägivald nüüd jõudnud tagasi riiki.“