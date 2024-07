VIDEO | Iisraeli rünnakus Hamasi komandöri vastu sai surma vähemalt 90 inimest, sihtmärk väidetavalt pääses

Laupäeval korraldas Iisrael rünnaku Palestiina põgenikelaagrile Gaza sektoris al-Mawasis. Rünnaku sihtmärgiks olid oli Hamasi Ezzedine al-Qassami brigaadi juht Mohammad Deifile ja Khan Younise brigaadi juht Rafe Salam. Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu teatel, et ei ole tõestatud, et Deif ja tema asetäitja tapeti. Hamas eitab komandöri hukkumist ning on nimetanud rünnakut põhjuseta veresaunaks.