Kas 100 euro eest saab kvaliteetseid juhtmevabu kõrvaklappe?

„Üks olulisemaid näitajaid, mida tänapäeval kõrvaklappide juures jälgitakse, on nende mürasummutuse kvaliteet. See on hädavajalik näiteks neile, kes teevad tihti kaugtööd ning seda ka mürarohketes kohtades,“ räägib tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina, lisades, et sellistes olukordades tuleb kasuks ka tark mikrofonisüsteem, mis suudab rääkija hääle eraldada ning kuulaja jaoks taustamüra summutada.

„Uutel Huawei FreeBuds 6i juhtmevabadel kõrvaklappidel on mürasummutuse tehnoloogia Intelligent Dynamic ANC 3.0, mis oli varem saadaval ainult Pro seerias. See tehnoloogia suudab ühe sekundi jooksul kohanduda 34 erineva taustaheliga ja pakkuda optimaalset mürasummutust,“ selgitab Mishina.

„Nendel juhtmevabadel kõrvaklappidel on ka integreeritud Multi-EQ’ efektid, mis võimaldavad reguleerida kümmet erinevat helisageduse vahemikku, pakkudes täpset helikvaliteeti mis tahes muusikažanri, filmi, taskuhäälingu või audioraamatu jaoks. Lisaks on seadmel 11 mm magnetiline bassikõlar, mis on 50% võimsam kui mudeli eelkäijal, tagades kõrgekvaliteedilise madalsagedusliku heli kuni 14 Hz,“ ütleb tehnoloogiaekspert.

Kõrvaklapid kui aksessuaar

Mishina sõnul on uute kõrvaklappide arendamisel lisaks kvaliteetsele helile ja mürasummutustehnoloogiale rohkem rõhku pandud ka nende disainile.

„Kuna kasutame kõrvaklappe peaaegu iga päev, on oluline, et need sobiksid nii ametliku, vabaaja- kui ka piduliku riietusega. FreeBuds 6i kõrvaklapid on elegantsed ja universaalsed ning sealjuures on võimalus valida valge, lilla ja musta korpusevärvi vahel,“ kirjeldab tehnoloogiaekspert.

Pikk kestvus

Tihti liikvel olevatele inimestele on oluline, et kõrvaklapid oleksid ka pika kestvusega. Mishina sõnul on seadme valimisel oluline pöörata tähelepanu mitte ainult aku omadustele, vaid ka erinevatele laadimislahendustele.