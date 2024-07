BLOGI JA VIDEO | Bideni sõnul vajab USA julgeolek erikontrolli. Homme algab vabariiklaste üldkogu

USA presidendi sõnul andis ta poliitikute julgeoleku eest vastutavale salateenistusele korralduse analüüsida nii laupäeval Pennsylvanias kasutatud meetmeid kui ka uuesti hinnata esmaspäeval Wisconsinis algaval vabariiklaste parteikongressil kasutatud meetmeid.



„Atentaadikatse läheb vastuollu kõigega, mille eest meie riik seisab,“ ütles Biden. „Me ei saa lubada sel juhtuda. Ühtsus on kõige kergemini käest kaduv eesmärk.“



Väljaanne Wall Street Journal teatas pühapäeval, et Donald Trumpi tulistanud Thomas Matthew Crooksi auto läbiotsimisel leiti lõhkeainet. New York Timesi teatel oli autos kaks lõhkekeha ning Crooksi kodust leiti arvatavasti kolmas.



Laskmises kahtlustatud poolautomaatse AR-tüüpi relva oli enda nimel soetanud Crooksi isa, vahendab WSJ uurimisega seotud allikaid. Ametnike sõnul hukkus Crooks pärast ühe inimese tapmist ning Trumpi ja kahe tema toetaja haavamist USA salateenistuse snaipri kuulist. Crooks elas sündmuskoha lähedusel Bethel Parki asulas, mis asub Butleri linnast umbes tunni aja pikkuse autosõidu kaugusel.



Trumpi tulistati laupäeval Pennsylvanias Butleris toimunud kampaaniaüritusel. Viimastel andmetel avas ründaja tule väljaspool turvatud ala asunud hoone katuselt ja tegi lava suunas viis lasku. Võimude teatel sai publikus kuulitabamuse vähemalt kolm inimest, kellest üks hukkus ja kaks said raskelt viga. Tulistaja lasti salateenistuse poolt maha.