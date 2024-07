VIDEO | Pealtnägija Trumpi tulistajast: üritasin ametivõime hoiatada mitu minutit

„Me märkasime, kuidas mees meie kõrval asuva hoone katuselt üles roomas,“ ütles ta. „Tal oli vintpüss, me nägime selgelt vintpüssi.“

Üks kuul tabas ekspresident Trumpi kõrva, pealtvaatajate hulgas sai laskude tagajärjel surma vähemalt üks ja raskelt haavata kaks inimest. Salateenistus kõrvaldas Trumpi tulistaja. Smith ütles BBC-le, et nägi, kuidas salateenistuse agendid tulistaja maha võtsid.

„Me osutasime talle, politsei jooksis seal all ringi, me ütlesime: „Hei, seal on katusel üks kutt püssiga...,“ meenutas Smith.