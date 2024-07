VIDEO | Trumpi üritusel kõlasid lasud, USA ekspresident sai viga, laskja ja veel üks inimene hukkus

Trump ise märkis, et „kuul läbistas mu parema kõrva ülaosa“. „Ma sain otsekohe aru, et midagi oli valesti, kuna kuulsin vihisevat heli, laske ja tundsin seejärel, kuidas kuul mu nahast läbi tungis,“ märkis ta oma Truth Sociali kontol. „Verd oli palju, seega ma sain aru, mis toimus.“

Trump avaldas kaastunnet tulistamises hukkunu omastele. „Uskumatu, et selline tegu meie riigis aset leiab. Tulistaja kohta, kes on nüüdseks surnud, pole praegu midagi teada,“ märkis ta. „Jumal õnnistagu Ameerikat.“

USA president Joe Biden tegi hilisõhtul avalduse, milles märkis, et taoline vägivald tuleb kõigil hukka mõista. „Ameerikas pole sellisele vägivallale kohta. See on haige, see on haige,“ ütles Biden. Ta lisas, et plaanib „Donaldiga“ lähitundidel ka ise ühendust võtta.