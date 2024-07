Leedus möllab torm: mitmes linnas on üleujutused, märgati ka tornaadot

Leedu Delfi kirjutas, et täna kella 17 paiku jagati Leedu ilmavaatlejate Facebooki grupis fotot tornaadost. Kui esialgu teatati, et Šiauliai lähedal asuvas külas said inimesed vigastada, siis lõpuks see kinnitust ei leidnud. Sotsiaalmeedias ringlevates videotes on näha, kuidas tornaado majadelt katuseid rebib.