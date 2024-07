Itaalia võimud konfiskeerisid ligi miljoni euro väärtuses võltsitud oliiviõli

Rahvusvahelise oliivinõukogu andmetel on võltsitud ekstra neitsioliiviõli juhtumid viimastel aastatel sagenenud. Põhjustena on nimetatud nii Vahemere dieedi populaarsuse kasvu kui ka kliimamuutuste mõju. Lõuna-Euroopat laastavad põuad on tootmist oluliselt vähendanud.