Kui viimastel päevadel spekuleeriti, et Biden võib kandideerimisest tagasi astuda, siis teatas ta täna, et ei lähe kuhugi. Biden on aga praegu igas suuremas väljaandes esiplaanil ning pigem negatiivses valguses.

„See on tõesti valimiste dünaamikat muutnud,“ nentis Tallinna ülikooli rahvusvaheliste suhete dotsent Matthew Crandall Delfiga rääkides. „Demokraatide strateegia oli selline, et laseme valimised olla Trumpi kohta - las tema haarab kogu negatiivse tähelepanu, aga nüüd on kogu tähelepanu liikunud Bideni poole. See on demokraatidel küll halvasti läinud.“