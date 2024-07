Välisoperatsioonil Mosambiigis vahetus Eesti kaitseväe õigusnõunik

„Igasugune välismissioon on kaitseväelasele oluline allikas kogemuste saamiseks. Minul reservohvitserina on sellise võimaluse üle eriti hea meel, et saan õigusnõunikuna kasutada oma seniseid teadmisi ja kogemusi, ja mis peamine, saada uusi juurde. Oluline on, et tagasi Eestisse tulles oleksin millegi võrra rikkam oma teadmistes. Ootused on suured. Esmamulje põhjal näib, et siin tuleb põnev aeg, sest minu rotatsiooni aega jääb periood, mil üks sõjaline missioon lõpeb ja algab uus,“ ütles kapten Ivar Siska, võttes oma eelkäijalt üle positsiooni ja vastutuse ülesande täitmise eest.