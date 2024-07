Heiki Kranich: millele riigi raha tegelikult kulub, pole võimalik eelarvest välja lugeda

Analüüsiga püüti välja selgitada, kuhu kulub Eesti haridusraha, kas senine kulude struktuur on asjakohane ning millised on võimalused kasutada haridussektori eelarvet otstarbekamalt.

Jaak Aaviksoo rääkis pressikonverentsil, et ülevaate saamine haridusvaldkonna kulutustest osutus oodatust märksa keerulisemaks ja selgus ka, et kogu pilti selle kohta mitte kellelgi Eesti Vabariigis ei ole. „Me küll teame, kui palju kulutatakse, kuid miks kulutatakse ja kuidas on see seotud eelarvega, sellest ei saa Eesti riigis täna mitte keegi aru,“ sõnas ta.